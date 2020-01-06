عنيزة.. القبض على يمني قتل مواطنا طعناً وأخفى جثته بالصحراء

إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما.. بمباشرة إجراءات الاستدلال أقر بالجريمة

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مقيم يمني بعد توفر الدلائل على تورطه بقتل مواطن طعناً، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما بمحافظة عنيزة، وقيامه بنقل الجثمان وإخفائه بمنطقةٍ صحراوية.

تفصيلاً، أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط مقيمٍ من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بقتل مواطن طعناً، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما بمحافظة عنيزة، وقيامه بنقل الجثمان وإخفائه بمنطقةٍ صحراوية.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نُسِب إليه، حيث تم توقيفه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.