مجلة "IJPP" تعرض ورقة البحث الخاصة بمرض السكري من "النهدي"

أول صيدلية سعودية تنشر نتائج دراسة عبر منصّة تعتبر أساسية للباحثين

قدمت "IJPP" "المجلة الدولية لممارسة الصيدلة" لأول مرة في المملكة المتحدة، ورقة البحث التي قامت بها شركة "النهدي" عن مرض السكري.

وتعتبر "النهدي" أول صيدلية سعودية تنشر نتائج دراسة مرض السكري خلال هذه المنصة المهمة، والتي تعد واحدة من المجلات الرائدة في نشر أبحاث الخدمات الصحية في سياق الصيدلة والرعاية الصيدلانية والأدوية وإدارة الأدوية.

وتستهدف IJPP الأكاديميين والممارسين في مجال الرعاية الصحية، لا سيما الصيدلة والتمريض والطب وعلم الأدوية الوبائية، كما أن المجلة أساسية للباحثين عن الخدمات الصحية والمهتمين في تعزيز الصحة والتعليم.

وضمن الورقة البحثية في IJPP، سلطت "النهدي" إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، الضوء على برنامج "يا أنا يا السكري" المنفذ بالتعاون مع مركز جوسلين للسكري. يهدف البرنامج إلى تعزيز المعرفة حول طبيعة مرض السكري، وكذلك علاج المرض وإدارته، من خلال العيادات التعليمية لمرضى السكري في صيدليات النهدي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

ويتألف برنامج "يا أنا يا السكري" من أربع جلسات استشارية تثقيفية، مدة كل جلسة نحو عشرين دقيقة، وتمتد من شهرين إلى أربعة أشهر.

وتتناول الجلسات قائمة أدوية السكر والنتائج المخبرية ومراقبة مستوى السكر وزيارات الطبيب.

وقد خصصت شركة النهدي 50 صيدلانياً لتنفيذ برنامج "يا أنا يا السكري"، خضعوا لدورات تثقيفية، وحصلوا على شهادة معتمدة في مجال التوعية والتثقيف حول مرض السكري بالإضافة إلى تدريبات عملية مكثفة.

وحسب تقرير "النهدي" الذي نُشِر في مجلة IJPP، يعاني نحو 415 مليون شخص من البالغين من مرض السكري في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقاً للاتحاد الدولي للسكري ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 642 مليوناً بحلول عام 2040.

وتشهد المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في معدل انتشار مرض السكري "النوع 1 والنوع 2" حيث ارتفعت النسبة من 4.3% إلى 13.4% على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وتنقسم هذه النسبة بين الرجال 17.0% والنساء بنسبة 16.0%.

وتعتبر السعودية من أكبر وأسرع الدول في النمو السكاني في المنطقة مع معدل نمو سنوي بنسبة 2.2%.

وأدت هذه الزيادة السكانية في ظل ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة، إلى زيادة الطلب على نظام الرعاية الصحية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "النهدي"، المهندس ياسر جوهرجي: نؤكد أهمية تبني نظرة مختلفة للتوعية بمرض السكري، تقوم على نشر التوعية والتثقيف لتعزيز المعرفة بطبيعة مرض السكري وبناء الثقة حول آليات العلاج وإدارة المرض.

وأضاف: تنتشر سلسلة صيدليات "النهدي" في مختلف أنحاء المملكة، بحيث تصل إلى العديد من المجتمعات عبر جميع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، هذا بالإضافة إلى تواصلنا اليومي مع شريحة واسعة من الضيوف الذين يحصلون على أدويتهم على أساس منتظم من خلالنا، وبالتالي يمكن استهدافهم في إطار برنامج السكري التثقيفي "يا أنا يا السكري".

وأردف: بدأنا برنامجنا الخاص بمرض السكري منذ العام 2015 بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية ومركز جوسلين للسكري، وأدركنا أهمية وجود عيادات تثقيفية لمرضى السكري داخل الصيدليات، وقد عملنا على تطوير وتوسيع هذا البرنامج بحيث يستفيد منه ضيوف النهدي في كل أرجاء المملكة، ويحصلون على التثقيف المطلوب بشأن مرض السكري على يد أخصائيين للتثقيف بالسكري معتمدين في مجال التوعية والتثقيف.

وتابع: نحن نرى أن التوسع في استخدام وتطوير قدرات صيدليات المجتمع، وإتاحة الفرصة أمامها للعب دور مشابه لمراكز الصحة العامة، من شأنه أن يساهم في انخفاض معدلات انتشار مرض السكري والأمراض المزمنة الأخرى في المملكة.

وقد استقطب برنامج "يا أنا يا السكري" الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، مشاركة واسعة من ضيوف صيدليات النهدي، حيث سجل 2639 شخصاً في البرنامج، شارك 1582 منهم في جلسة واحدة على الأقل، فيما أكمل 1137 شخصاً أي بنسبة 71.9% استطلاعات المتابعة بالإضافة إلى مشاركتهم في الجلسات الاستشارية.

وأظهر المشاركون استعداداً كبيراً للتواصل مع صيدليات المجتمع واعتبار الصيادلة مصدر موثوق للمعلومات عن مرض السكري.