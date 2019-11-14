"عون": تشكل الحكومة خلال الأيام المقبلة وأولوياتها مطالب المتظاهرين

ألمح إلى وجود عقبات أمام تكوينها

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الخميس)، عن أمله في إمكانية ولادة الحكومة خلال الأيام المقبلة، بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف.

وأشار "عون" في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، إلى أن المطالب التي رفعها المعتصمون في الساحات هي موضع متابعة وستكون من أول أهداف الحكومة العتيدة التي نعمل لتتشكل في القريب العاجل، حسب قوله.

وذكر الرئيس اللبناني أن التعاطي مع المستجدات يجري انطلاقًا من المصلحة الوطنية التي تقتضي تعاونًا مع الجميع للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.