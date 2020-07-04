لبنان: 25 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1304

سجّل لبنان، اليوم، 25 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس "كورونا" المستجد، 14 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، و11 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1855 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2531 فحصًا PCR الخاص بالفيروس، فيما استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 35، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1304.