"الصحة": 99% من سن 12- 18 تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

كانت قد كشفت أن عدد جرعات كورونا المعطاة يومياً 264 ألف جرعة

‬قالت وزارة الصحة، اليوم: إن 99% من سن 12- 18 تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة أن عدد جرعات كورونا المعطاة يومياً بلغ 264 ألف جرعة يومياً، وبهذه النسبة ستتمكّن المملكة من تحصين 70 بالمائة من السكان خلال 55 يوماً.

وكانت الوزارة قد أكّدت أنه -بفضل الله- أكثر من (34.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تمّ إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.