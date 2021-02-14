تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

من الساعة 3 حتى 9 مساء اليوم.. مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّنت سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها رياحًا سطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة مساء، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442 08:31 AM

من الساعة 3 حتى 9 مساء اليوم.. مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّنت سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها رياحًا سطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة مساء، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

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