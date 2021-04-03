الفضائح تتوالى.. كشف واقعة حيازة مخدرات مسكوت عنها بالرئاسة التركية

بعد اتهام مسؤول سابق بحزب العدالة والتنمية بتهمة التعاطي

بينما لا تزال أصداء فضيحة موظف حزب العدالة والتنمية السابق متعاطي المخدرات تتردد في الأروقة السياسية، تكشفت فضيحة أخرى متعلقة أيضًا بالمخدرات، تورط فيها موظف بالرئاسة التركية.

وتم القبض على سائق مكتب كبير مستشاري الرئاسة بتهمة حيازته لـ4 كيلوجرامات من المخدرات، فيما أوضح تولجا شاردان الصحفي في موقع "تي 24" التركي، أن بطل الرواية الرئيسي لهذا الحادث يدعى ”بوراك.س” السائق التنفيذي لكبير مستشاري الرئيس أردوغان.

وأضاف شاردان وفق صحيفة زمان التركية: أنه تم القبض على بوراك في أغسطس 2019، بتهمة حيازته لـ4 كيلوجرامات من مخدر “سكانك”.

وأشار شاردان إلى أنه تم اعتقال بوراك في نهاية التحقيق الذي تم إجراؤه سرًّا.

وأكد الكاتب أن هذه العملية الأمنية لم تنعكس في وسائل الإعلام على الإطلاق وقتها، وتم إعطاء تعليمات خاصة بعدم تسريب المعلومات.

يذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم اعتقال المسؤول السابق بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، خورشيد أيفات أوغلو، بتهمة تعاطى المخدرات.