بدء التطعيم بلقاح كورونا في بريطانيا.. "مارغريت" الأولى و"شكسبير" الثاني

تسعينية أول من تَلَقّت اللقاح.. سيستمر على مراحل لشهور عديدة لتطعيم 20 مليونًا

بدأت في بريطانيا عملية التلقيح ضد فيروس كورونا؛ حيث باتت مارغريت كينان (90 عامًا) أول شخص في بريطانيا يتلقى اللقاح؛ فيما بات ويليام شكسبير، ثاني رجل يتلقى التطعيم.

وأعرب وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك، عن سعادته بأول خطوة عملية في مواجهة وباء كورونا؛ مؤكدًا أن اللقاح سيستمر على مراحل لشهور عديدة لتطعيم 20 مليون شخص بلقاح "فايزر" الألماني الأمريكي الصنع، وأضاف أن الحكومة اقتنت 40 مليون جرعة من هذا الترياق.

ووفق "روسيا اليوم" كان وزير الصحة البريطاني قد أعلن أن نحو 70 مستشفى بدأت اليوم الثلاثاء تلقيح الأشخاص الأكثر ضعفًا ضد كوفيد-19؛ لتصبح بريطانيا أول بلد غربي يخطو هذه "الخطوة الهائلة" في مكافحة الفيروس.

وتُعتبر بريطانيا أول دولة ترخص لاستخدام لقاح تحالف "فايزر- بيونتيك" الألماني الأمريكي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء، وينتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا مماثلًا بحلول أواخر ديسمبر.