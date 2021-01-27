تونس تسجل 2026 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة

سجلت تونس 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و83 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 200,662 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6370 حالةً.
إجمالي الإصابات بلغ 200,662 والوفيات 6370 شخصاً
سجلت تونس 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و83 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 200,662 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6370 حالةً.