تونس تسجل 2026 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 200,662 والوفيات 6370 شخصاً

سجلت تونس 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و83 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 200,662 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6370 حالةً.



