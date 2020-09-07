"هيئة مكة" تنفذ المرحلة الأولى من مشروع حافلات العاصمة المقدسة بنسبة إنجاز 22٪

بهدف استيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان وضيوف الرحمن

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن نسبة الإنجاز في تنفيذ مشروع النقل العام في مكة المكرمة للمرحلة الأولى من مشروع الحافلات والتي تتكون من 12 مسار منها 7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كيلو متراً و347 محطة، و5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كيلو مترات و103 محطة، حيث بلغت نسبة إنجاز البنية التحتية 22 في المائة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزير.

ويبلغ إجمالي عدد حافلات مشروع النقل العام بمكة المكرمة 400 حافلة منها 240 حافلة عادية و160 حافلة مفصلية، بينما تشتمل مرافق المشروع على 4 محطات مركزية و7 جسور و11 تقاطع ذكي و455 محطة توقف.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط الشامل لمبيت الحافلات التي بلغ نسبة انجازها 30 في المائة، 320 ألف متر مربع منها 116 ألف متر مربع مساحة منطقة مرافق تشغيل الحافلات، وتتكون من مبنى التحكم، ومبنى إدارة السائقين، ومحطة وقود، وورشة الصيانة الخفيفة، وورشة الصيانة الثقيلة، والمقر الرئيس للمشروع.

ويهدف مشروع النقل العام بالحافلات على استيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة ودعم التنمية الاقتصادية في مكة المكرمة، وتوفير سهولة الوصول إلى الحرم الشريف والجوامع والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية والترفيهية، والإسهام في الحد من التلوث وحماية البيئة في المنطقة المركزية خاصة، وكافة أرجاء المنطقة بتقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل، وتطوير نظام النقل ليكون نظاما مستداماً، لاسيما في قلب مكة المكرمة، وتطويرها كأهم مركز إسلامي في العالم.