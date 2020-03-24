بلدية المويه تنفّذ عددًا من الإجراءات الاحترازية ضدّ كورونا

شملت تعقيم مبنى المحافظة والطرق وتفقّد الأسواق

نفذت بلدية محافظة المويه، عددًا من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، شملت تطهير وتعقيم مبنى المحافظة والطرق الرئيسة داخل الأحياء.



جاء ذلك بمتابعة من محافظ المويه، أحمد بن عبدالله عبدالدائم.



كما تنفّذ "البلدية" جولات مراقبة على الأسواق والمحلات بشكل يومي؛ تنفيذًا للتوجيهات، وحفاظًا على السلامة العامة.