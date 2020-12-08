سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 125.326

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125.326 إصابة، والوفيات 1454 بنسبة 1.16% والمتعافين 116.720؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93.1%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 16 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 143 والمنومين في العناية المركزة 72.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
حصيلة المتعافين من الفيروس تصل إلى 116.720
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125.326 إصابة، والوفيات 1454 بنسبة 1.16% والمتعافين 116.720؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93.1%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 16 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 143 والمنومين في العناية المركزة 72.