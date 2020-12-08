سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 125.326

حصيلة المتعافين من الفيروس تصل إلى 116.720

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125.326 إصابة، والوفيات 1454 بنسبة 1.16% والمتعافين 116.720؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93.1%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 16 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 143 والمنومين في العناية المركزة 72.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442 01:50 PM

حصيلة المتعافين من الفيروس تصل إلى 116.720

سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 125.326

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مسقط

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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125.326 إصابة، والوفيات 1454 بنسبة 1.16% والمتعافين 116.720؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 93.1%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 16 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 143 والمنومين في العناية المركزة 72.

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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