إصابات كورونا في إسبانيا تقترب من الربع مليون حالة

سجلت إسبانيا 154 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 245 ألفاً و575 حالةً.
وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أنها سجلت أيضاً 40 حالة وفاة في الأيام السبعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفاً و315 حالةً.فيروس كورونا الجديد
فيما ارتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 28 ألفاً و315 حالةً
سجلت إسبانيا 154 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 245 ألفاً و575 حالةً.
وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أنها سجلت أيضاً 40 حالة وفاة في الأيام السبعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفاً و315 حالةً.