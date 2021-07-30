"الضبيعي" للمرتبة التاسعة بـ"الشؤون البلدية والقروية والإسكان"

صدرت الموافقة على ترقية عبدالعزيز بن علي إبراهيم الضبيعي إلى المرتبة التاسعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.



وبهذه المناسبة أعرب "الضبيعي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة الممنوحة له مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن.