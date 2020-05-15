مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 400 سلة غذائية لمتضرّري الفيضانات بولاية جلمدغ في الصومال

تزن 36 طناً واستفاد منها 2400 فرد.. بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حزمة من المساعدات الإغاثية للمتضرّرين من الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت محافظة غورعيل بولاية جلمدغ في جمهورية الصومال الشقيقة، حيث جرى توزيع 400 سلة غذائية، تزن 36 طناً، استفاد منها 2400 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية.

وأعرب مسؤولو وأعيان محافظة غورعيل، عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على هذه المساعدات التي تسهم في تلبية احتياجات المتضررين.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة، قد خصص 3000 سلة غذائية للمتضرّرين من السيول في المحافظات التابعة لولاية جلمدغ يتم توزيعها على دفعات خلال الشهر الفضيل.

يأتي ذلك انطلاقاً من الدور الجوهري والإنساني الذي تلعبه المملكة في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم.