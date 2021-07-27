مع دخول "المرزم".. هذه الطريقة تساعد المكيفات على مقاومة الحرارة

نصائح من "كفاءة" قبل وبعد الشراء تسعى لتخفيض الاستهلاك

أسدى المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) عددًا من النصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة، وتتزامن مع دخول فصل الصيف أو اشتداد الحرارة، خصوصًا مثل تلك الأيام مع دخول نجم "المرزم" والذي ترتفع معه سخونة الأجواء، وتزداد رطوبة المدن الساحلية، وتتحرك الرياح في المناطق الجبلية، فتنشر الغبار.

وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل في: التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، وكلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.

أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في: تثبيت درجة حرارة المكيف على (24 درجة مئوية)؛ كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، وإطفاء المكيف عند مغادرة المكان، وتنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، وإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.