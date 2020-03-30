"فرحان بن عبدالله" يبحث آفاق التعاون المشترك مع وزير خارجية المالديف

تناول خلال اتصال هاتفي الجهود الدولية للحد من انتشار وباء "كورونا"

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الاثنين، من وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى الجهود الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المالديف عبدالله شاهد فيروس كورونا الجديد

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30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 11:27 PM

تناول خلال اتصال هاتفي الجهود الدولية للحد من انتشار وباء "كورونا"

"فرحان بن عبدالله" يبحث آفاق التعاون المشترك مع وزير خارجية المالديف

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الاثنين، من وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى الجهود الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المالديف عبدالله شاهد فيروس كورونا الجديد

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