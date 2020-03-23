بالفيديو.. تدشين وحدة للرعاية التنفسية بينبع لمواجهة تفشي "كورونا"

منفصلة عن المركز الطبي.. وتعمل على مدار الساعة

دشنت الهيئة الملكية بينبع وحدة للرعاية التنفسية في طوارئ المركز الطبي بينبع الصناعية؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، حيث تقدم الوحدة خدماتها على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.



ونشرت الهيئة الملكية بينبع الصناعية مقطع فيديو قالت فيه إن وحدة الرعاية التنفسية تتضمن منطقة للفرز البصري والكشف على المرضى والمراجعين القادمين من قسم الطوارئ بالمركز الطبي ومعاينة وتقييم المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، والمرضى الذين يعانون من الأزمات الحادة لضيق التنفس.



وأضافت أنه تم تجهيز العيادة بالأجهزة والمستلزمات الطبية واشتراطات مكافحة العدوى، ضمن معايير منظمة الصحة العالمية، كما تتضمن الوحدة غرفة خاصة مجهزة بأدوات التعقيم للكادر الطبي والتمريضي المتخصص في الأمراض التنفسية.



ولفتت إلى أن وحدة الرعاية التنفسية منفصلة تماماً عن المركز الطبي بالنسبة لأنظمة التكييف المركزي، حيث تم دعم العيادة كذلك بفلاتر خاصة لتنقية الهواء ودرجة حرارة خاصة ملائمة؛ لمنع انتشار العدوى بين المرضى والمراجعين.