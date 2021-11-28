عبور 4 شاحنات إغاثية منفذ الوديعة متوجهةً لمحافظتي حجة والجوف

عبرت 4 شاحنات إغاثية منفذ الوديعة الحدودي مقدمةً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمحافظتي حجة والجوف، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر 2021 م تحمل على متنها 500 سلة غذائية و3،500 كرتون تمر تزن 79 طنًا و500 كيلوغرام.
وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة
عبرت 4 شاحنات إغاثية منفذ الوديعة الحدودي مقدمةً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمحافظتي حجة والجوف، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر 2021 م تحمل على متنها 500 سلة غذائية و3،500 كرتون تمر تزن 79 طنًا و500 كيلوغرام.
وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.