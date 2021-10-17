المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني على يد مسلحين مجهولي الهوية في منطقة "برغو" في محافظة "سانمتنغا" بإقليم وسط جمهورية بوركينا فاسو، الذي أسفر عن مقتل 14 جنديًّا وإصابة 7 آخرين.

وأكدت المملكة موقفها الرافض للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه.

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17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443 10:16 PM

المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني على يد مسلحين مجهولي الهوية في منطقة "برغو" في محافظة "سانمتنغا" بإقليم وسط جمهورية بوركينا فاسو، الذي أسفر عن مقتل 14 جنديًّا وإصابة 7 آخرين.

وأكدت المملكة موقفها الرافض للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه.

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