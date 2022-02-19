أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات العلا والعيص وخيبر

وهطولات على طريف بالحدود الشمالية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات العلا والعيص وخيبر، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 6 مساءً.
كما هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

المدينة المنورة المركز الوطني للأرصاد الأرصاد الطقس

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19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 04:17 PM

وهطولات على طريف بالحدود الشمالية

أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات العلا والعيص وخيبر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات العلا والعيص وخيبر، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 6 مساءً.
كما هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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