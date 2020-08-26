طلاب الباحة يثمّنون جهود أمير المنطقة لتطوير خدمات الاتصال لدعم التعليم عن بُعد

"الزهراني": اهتمام يعكس مستوى الرعاية التي يجدها قطاع التعليم من القيادة الرشيدة

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، عظيم شكره وامتنانه لأمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ نظير ما يحظى به التعليم ومنسوبوه من دعم ورعاية كبيرين، والذي بدا جلياً من خلال اهتمامه البالغ بتطوير خدمات الاتصال الشبكي بأعلى مستويات الجودة للطلاب والطالبات في أثناء مواصلتهم رحلتهم التعليمية عن بُعد مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وثمّن الزهراني؛ باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة وجميع الطلاب والطالبات توجيه أمير المنطقة للجهات المعنية بتوفير أفضل الحلول لخدمات الاتصالات والإنترنت بما يفي بمتطلبات تعلم الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة، بعد لقاء أمير الباحة بممثل هيئة الاتصالات السعودية سعد الشنبري وقيادات التعليم بمنطقة الباحة.

وأوضح مدير التعليم أن هذه اللفتة الكريمة تأتي ضمن سلسلة دعم أمير المنطقة لمسيرة التعليم وتذليل جميع المعوقات بما يضمن مواصلة أبناء وبنات المنطقة مسيرتهم التعليمية وتميزهم وإبداعهم، ويحقق لهم المساهمة الفاعلة في بناء نهضة الوطن وتحقيق الغايات التنموية لوطن الخير والعطاء في ظل قيادته الرشيدة -حفظها الله ورعاها-.

وأكد الزهراني، أن هذا الاهتمام يعكس كذلك مستوى الرعاية الكريمة التي يجدها قطاع التعليم من القيادة الرشيدة "يحفظها الله"، مضيفاً أن هذه الوقفات مع التعليم تحفزنا لمزيد من البذل والعمل المتواصل لتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية ترضي المستفيدين وتوازي تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله، في ظل حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله-على حماية أبنائها الطلاب وبناتها الطالبات والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، باتخاذها الإجراءات التي تضمن سلامة الطلبة وتحقق استمرار رحلة التعلم والتعليم في جميع المدارس دون انقطاع.

ونوه إلى أهمية الشراكة المثمرة والتكامل البناء بين القطاعات المختلفة بما يدعم المصلحة العامة، والتي أثبتت نجاحا كبيراً على مستوى الإنجاز والتنفيذ بما ينعكس مستقبلاً على جودة المنجز التعليمي ورفع مستوى الاستثمار في التعليم، وتحقيق الاستفادة المثلى للموارد البشرية والمادية بين القطاعات المختلفة للوصول إلى التنمية المستدامة التي تنادي بها رؤية الوطن الطموحة 2030.