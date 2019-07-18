أمير الشرقية يصدر حزمة قرارات إدارية ويُعين 3 محافظين

عملاً بمنهج التدوير الوظيفي

أصدر الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حزمةً من القرارات الإدارية بتعيينات وتكليفات في مناصب قيادية في عدد من المحافظات والوكالات والمراكز، وذلك ضمن تطبيق اللائحة التنفيذية للنظام الخدمة المدنية، والاستفادة من الكوادر الإدارة المتميزة، عملاً بمنهج التدوير الوظيفي.

وكلف الأمير سعود كلاً من: عبدالرحمن بن عثمان الرشودي محافظاً لرأس تنورة، وماجد بن عبدالله العريفي محافظاً لقرية العليا، وسعد بن محمد العجلان محافظاً للعديد، وفلاح بن سلمان الخالدي وكيلاً لمحافظة القطيف، ومبارك بن حمد الدايل رئيساً لمركز الظهران، ونايف بن فهد القوس رئيساً لمركز البطحاء، ويوسف بن علي السالم رئيساً لمركز أم عقلا، وخالد بن صالح الغامدي رئيساً لمركز القيصومة، ودرويش بن فهد السهلي رئيساً لمركز الفاو الشمالي، ونواف بن عليان العتيبي رئيساً لمركز سيهات، وأحمد بن علي الغامدي رئيساً لمركز أم الساهك.

كما أصدر قرارات بتكليف كل من: خالد بن إبراهيم الفلّاج وكيلاً مساعداً لشؤون الحقوق، ويحيى بن سليمان الودعاني مديراً عاماً للإدارة العامة للمستشارين، ويوسف بن عبدالرحمن السعد مديراً لإدارة العلاقات العامة، وأحمد بن عبدالكريم العباسي مديراً لإدارة الإعلام، وخالد بن حامد الحارثي مديراً عاماً للإدارة العامة للحقوق العامة، ومحمد بن عبدالرحمن الدويش مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون المحلية، وخالد بن أحمد النعيمي مديراً عاماً للإدارة العامة للتطوير والتخطيط الإداري ومكتب تحقيق الرؤية، وعلي بن سليمان الخطاف مديراً عاماً للإدارة العامة للحقوق الخاصة، ومشعل بن سمير الحربي مديراً عاماً للادارة العامة لتقنية المعلومات، وسلطان بن عبدالله العصيمي مديراً عاماً للإدارة العامة للمتابعة، وسعيد بن خلف الغامدي مديراً لإدارة شؤون الخليج.

كما تضمنت القرارات تكليف عبدالله بن عبيد الحربي مديراً لإدارة الموارد البشرية، وعبدالعزيز بن عبدالله المدرع مديراً لإدارة السجناء والموقوفين، وثامر بن منصور المطرودي مديراً لإدارة المراجعة الداخلية، وفهد بن سعود الخالدي مديراً لإدارة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشعل بن خالد الهندي مديراً لإدارة تنفيذ الأحكام، وخالد بن محمد المطيري مديراً لإدارة الميزانية، وصلاح بن علي الغامدي مديراً لإدارة القضايا والمطالبات الخاصة، وعايض بن فهد القحطاني مديراً للمركز الشامل لخدمة الجمهور، وعلي بن مرشد الجرثام الخالدي مديراً لإدارة شؤون اللجان، ومسفر بن سالم السهلي مديراً لوحدة مراقبة المخزون.

وأصدر قرارات بتمديد تكليف كل من: الأمير فهد بن عبدالله آل جلوي مشرفاً عاماً على التطوير الإداري والتقنية، ومشعل بن ناصر العقيل وكيلاً مساعداً للشؤون التنموية، وفؤاد بن عبدالله العيسى مديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية، وسليمان بن إبراهيم المطرودي مديراً عاماً للتنسيق ومتابعة المشاريع والخدمات، وخالد بن محمد العتيق مديراً لإدارة المشتريات، وصالح بن خير الله البراهيم مديراً لإدارة التشغيل والصيانة، ومنصور بن عبدالله الغامدي مديراً لإدارة الأراضي والعقار، وأحمد بن صالح الغامدي مديراً لإدارة التنسيق ومتابعة الخدمات، وأحمد بن سلطان الريسي مديراً لإدارة تنشيط الاستثمار والسياحة، وخالد بن محمد الدوسري مديراً لإدارة الشؤون المالية، وعبدالله بن صالح المطوع مديراً لإدارة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وشرف بن علي الشريف مديراً لإدارة الحركة والصيانة، ومحمد بن صالح المحيسن مديراً لإدارة الاستقبال وعلاقة الجمهور، وخالد بن ناصر العبيداء مديراً لإدارة شؤون المشايخ والنواب والمعرفين، وجمعة بن علي الدوسري مديراً لإدارة المستودعات، وعلي بن محمد الغامدي مديراً لمركز الاتصالات الادارية، وعبدالله بن محمد المنيصير مديراً لمركز الوثائق والمحفوظات، وعادل بن سلطان الناصر مديراً لوحدة لوازم الضيافة والسلاح، ومحمد بن نمشان الدوسري رئيساً للأخوياء.

كذلك أصدر قراراته بنقل عدد من الموظفين للعمل في مواقع عدة، وهم: حمد بن محمد الهبوب مستشاراً في الوكالة العامة للحقوق، أحمد بن إبراهيم التويجري مستشاراً في الإدارة العامة للمستشارين.

من جهتهم، رفع المكلفون الشكر والعرفان لمقام أمير المنطقة الشرقية ونائبه على الثقة الكريمة، مؤكدين أن تلك القرارات حافز لهم لبذل المزيد، والحرص على مواصلة عطاء من سبقوهم.