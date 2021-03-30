أمين جازان يعتمد خطة الرقابة الصحية بالمنطقة المكثفة خلال شهر رمضان

ركزت على تنفيذ جولات رقابية وتفتيشية استباقية لبعض المنشآت الغذائية

أنهت أمانة منطقة جازان استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٢هـ واعتمد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان خطة الرقابة الصحية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور إبراهيم الخياط ، أن الخطة توزعت على فترتين صباحية ومسائية لضمان تغطية الأعمال والخدمات المقدمة طوال اليوم، وقد ركزت الخطة على تنفيذ عددٍ من الجولات الرقابية والتفتيشية الاستباقية لبعض المنشآت الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك بصفة خاصة، وتم تخصيص 219 مراقبًا ومراقبة لتنفيذ هذه الأعمال الرقابية.

وأكد خياط أن الفرق الرقابية قامت خلال النصف الأول من شهر شعبان بعدد٩٩٦٠ جولة ميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية، تم خلالها رصد ٢٧٢ مخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تضمنت الخطة توزيع مدينة جازان إلى عددٍ من المحاور وذلك لتكثيف أعمال الرقابة وتطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المنشآت.

وأضاف أنهت الأمانة تجهيز مسالخ البلديات بالمنطقة وذلك بمضاعفة أعداد العاملين من أطباء بيطريين وعمال نظافة في المسالخ والتي يبلغ عددها (21) مسلخًا، كما تم رفع أعداد العاملين الى (٣٢) طبيبًا بيطريًا بالاضافة إلى (٧٥) عامل نظافة داخل تلك المسالخ لرفع مستوى الصحة العامة وضمان جودة الخدمة المقدمة خصوصًا في ظل زيادة الإقبال على المسالخ خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم من قِبل المواطنين والمقيمين بالمنطقة.

وتركز الأمانة على أعمال النظافة العامة وتفريغ الحاويات وإزالة الأثاث المستعمل من الأحياء بمضاعفة القدرة الترددية للمعدات وزيادة أعداد العمالة وورديات العمل لما يتخلل الموسم من ازدياد في كميات النفايات المنتجة من المنازل والأسواق، حيث شددت الأمانة على جميع المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالوقت المحدد لإخراج النفايات إلى الحاويات المخصصة ‏ابتداءً من الساعة السادسة مساءً إلى العاشرة وحسب التعليمات الموضحة على الحاويات في الأحياء.

وتقوم الأمانة وبلدياتها المرتبطة بتقديم خدمات النظافة من خلال (١١٢٤) معدة وآلية مخصصة لأعمال النظافة والتخلص من النفايات، وبمشاركة (٥٥١٢ ) من الكوادر البشرية في أعمال النظافة، مع استمرار تكثيف أعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة وأعمال التطهير للمواقع العامة من خلال فرق مختصة تتكون من (٩٥٥) معدة مخصصة لأعمال الإصحاح البيئي بكادر فني يفوق ٦٩٠ فردًا.

ولم تغفل الأمانة دور المشاركة المجتمعية، فقد تم الاستعانة بعدد ٩٢٥ متطوعًا ومتطوعة لدعم الأمانة والبلديات في الرقابة على المحال والمجمعات التجارية بعد تدريبهن على تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وبين وكيل الأمين للخدمات الدكتور الخياط ، أن الفرق الرقابية لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، كما سيتم تطبيق البروتوكولات وضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني، ومنع موائد الطعام في الأحياء كالإفطار الجماعي وتعليق خدمة البوفيهات في المطاعم خلال شهر رمضان المبارك في إطار دور الأمانة وبلدياتها المرتبطة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأهاب في ختام تصريحه بالمواطنين والمقيمين الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية للتعامل معها وفقًا للأنظمة والتعليمات.



