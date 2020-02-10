خرق لالتزاماتها الدولية .. فرنسا تندد بمحاولة إيران إطلاق قمر صناعي

"در مول" شددت على أن برنامج طهران يرتبط بتطوير صواريخ باليستية

نددت فرنسا اليوم (الاثنين) بمحاولة إيران أمس وضع قمر اصطناعي في المدار، داعية إياها إلى احترام تعهداتها الدولية.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون در مول، على أن فرنسا تدين هذا الأمر الذي يذكر بتكنولوجيات مستخدمة للصواريخ الباليستية، وخصوصًا الصواريخ العابرة للقارات.

ولفتت المتحدثة إلى أن إيران كشفت من جهة أخرى صاروخًا باليستيًا جديدًا مداه يمكن أن يتجاوز 500 كيلومتر.

وقالت أنييس فون در مول: "بموجب تعهدات إيران الواردة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لا يمكن لإيران القيام بهذه الأنشطة وبينها عمليات إطلاق مرتبطة بصواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية".

ويدعو القرار المذكور إيران إلى "عدم القيام بأي نشاط يتصل بصواريخ باليستية يتم تصنيعها لحمل شحنات نووية، بما فيها عمليات إطلاق تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".





وفشلت إيران أمس في وضع قمر اصطناعي جديد للمراقبة العملية في المدار في إطار برنامجها الفضائي.