السودان يرصد حشودًا عسكرية إريترية عند حدوده مع إثيوبيا

"البرهان" يعقد اجتماعاً مع قيادات أمنية وعسكرية

ذكرت مصادر عسكرية سودانية، أن الجيش السوداني رصد حشودًا عسكرية لقوات إريترية بمنطقة "أم حجر" على الحدود مع إثيوبيا وإريتريا.

وأوضحت المصادر أن الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية تشهد هدوءًا مع وجود حشود عسكرية للجيش الإثيوبي حالياً.

وأضافت أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عقد اجتماعاً مع قيادات أمنية وعسكرية، اطلع خلالها على الأوضاع الأمنية على الحدود مع إثيوبيا، وفقاً لقناة "الشرق".