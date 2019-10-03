شرطة الباحة تتلقى بلاغًا عن العثور على شخص متوفَّى بإحدى حدائق قلوة

باشرت الحادث وستُصدر بيانًا توضيحيًّا حوله بعد استكمال الإجراءات

تباشر الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة تحقيقاتها في ورود بلاغ، يفيد بالعثور على شخص متوفَّى داخل إحدى الحدائق بمحافظة قلوة.

وأكدت شرطة منطقة الباحة أنها باشرت الحادث، وتقوم باستكمال الإجراءات، وستُصدر توضيحًا حول الحادث في أقرب وقت.

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03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 12:28 AM

باشرت الحادث وستُصدر بيانًا توضيحيًّا حوله بعد استكمال الإجراءات

شرطة الباحة تتلقى بلاغًا عن العثور على شخص متوفَّى بإحدى حدائق قلوة

أحمد العبدالله

الباحة

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تباشر الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة تحقيقاتها في ورود بلاغ، يفيد بالعثور على شخص متوفَّى داخل إحدى الحدائق بمحافظة قلوة.

وأكدت شرطة منطقة الباحة أنها باشرت الحادث، وتقوم باستكمال الإجراءات، وستُصدر توضيحًا حول الحادث في أقرب وقت.

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