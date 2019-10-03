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باشرت الحادث وستُصدر بيانًا توضيحيًّا حوله بعد استكمال الإجراءات

شرطة الباحة تتلقى بلاغًا عن العثور على شخص متوفَّى بإحدى حدائق قلوة

تباشر الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة تحقيقاتها في ورود بلاغ، يفيد بالعثور على شخص متوفَّى داخل إحدى الحدائق بمحافظة قلوة.

وأكدت شرطة منطقة الباحة أنها باشرت الحادث، وتقوم باستكمال الإجراءات، وستُصدر توضيحًا حول الحادث في أقرب وقت.