330 مصريًّا من العالقين بالكويت يصلون إلى القاهرة

نُقلوا إلى مناطق العزل بعد إجراء الاختبارات لهم

وصل 330 مواطنًا مصريًّا من العالقين في الكويت إلى مطار القاهرة الدولي اليوم (الأحد) في رحلة استثنائية، سيَّرتها الخطوط الجوية الكويتية.

ونقل "روسيا اليوم" عن مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن أطباء الحجر الصحي أجروا اختبارات فيروس كورونا داخل صالة الوصول للقادمين قبل نقلهم إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.