إمارة المدينة: لجنة إزالة التعديات الرئيسية تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي

أكدت متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح المعنية بالحفاظ على الأراضي الحكومية

أكدت إمارة منطقة ‎المدينة المنورة أن لجنة إزالة التعديات الرئيسية بالمنطقة تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي المرصودة، ومن بينها الأرض الواقعة في مركز الهجر الثلاث التابع لمحافظة ‎العيص، حيث تمت إزالة كافة المخالفات وإعادتها إلى وضعها الطبيعي قبل عملية التعدي.

وقالت الإمارة في بيان لها: إنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن الادعاء بوجود تعديات على أرض حكومية بمساحة كبيرة، لم يتم إزالتها في محافظة العيص، تود إمارة منطقة المدينة المنورة الإيضاح بأن لجنة إزالة التعديات الرئيسية بالمنطقة تتعامل مع جميع حالات التعدي المرصودة بشكل فوري، ومن بينها الأرض المشار إليها والتي تقع في مركز الهجر الثلاث التابع لمحافظة العيص".

وأضاف: "باشرت اللجان المعنية إزالة كافة المخالفات وهي عبارة عن عقوم ترابية وأسلاك شائكة وأعمدة خشبية أقامها المخالف، وإعادة الأرض إلى وضعها الطبيعي قبل عملية التعدي".

وأكدت إمارة المنطقة، استمرار متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح المعنية بالحفاظ على الأراضي الحكومية وإزالة المخالفات التي يتم رصدها من قبل الفرق الميدانية والاستجابة لكافة البلاغات حول الإحداثات الجديدة على كافة الأراضي الحكومية في المنطقة.