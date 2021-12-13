تزحف وتستمر وتقوى.. "المسند": 3 مناطق في مرمى أول أيام "المطرية"

قال: حالة تبدأ فعلياً الأربعاء.. "رياح على مكة والمدينة قد تثير بعض الغبار"

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، استقراراً جوياً عاماً، تعقبه ـ بإذن الله تعالى ـ حالة مطرية بدايتها الفعلية يوم الأربعاء، وتؤثر في اليوم الأول على أجزاءٍ من #المدينة #تبوك #حائل، ثم تزحف شرقاً وتستمر لعدة أيام، وهي حالة ضعيفة إلى متوسطة القوة.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح السطحية نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي #مكة و #المدينة، قد تثير بعض #الغبار، خاصة في المواقع المفتوحة".

وتابع: "الليلة وغداً قد تُرى زخات من الشهب المسماة التوأميات شهب برج الجوزاء (جيمينيدس) بمعدل 60 شهاباً في الساعة كحد أقصى، وهي من مخلفات مذنب فايتون، ويمكن العثور على نقطة الإشعاع للشهب في كوكبة Geminids عقب منتصف الليل.. هذا والله أعلم".

وأردف: "في #الرياض غاية طول الليل 13:23 وقصر النهار 10:37 ويستمر طول الليل القياسي إلى 28 ديسمبر".