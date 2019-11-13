150 ألف ريال إعانات "تراحم" لـ50 أسرة من ذوي سجناء الباحة

في دفعة جديدة من الإعانات لأسر النزلاء أصحاب المحكوميات الطويلة

سلمت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة الباحة دفعة جديدة من الشيكات المخصصة للإعانات المالية الدورية لأسر النزلاء السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة مساهمة من الأمانة العامة للجنة في التخفيف من معاناتهم.

وتفصيلاً، أوضح رئيس اللجنة، العميد متقاعد خالد بن محمد آل نسيلة، أن الدفعة شملت 50 أسرة من مدينة الباحة، ومختلف محافظات المنطقة، وأن الدفعة شملت عشر أسر، بواقع ثلاثة آلاف لكل منها، ضمن برنامج دعم أسر النزلاء من أجل مساعدتهم على ظروف الحياة، والتخفيف عن الحالات المستحقة. كما أنها أحد أبواب إدخال السرور عليهم، وسد جزء من احتياجاتهم.

ومن جهته، ثمَّن رئيس لجنة تراحم الباحة "آل نسيلة" دعم ومتابعة الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» فهد بن عبدالله الراجح للفروع، والخطوات التطويرية التي تشهدها اللجنة في المجالات كافة، الإدارية والتنظيمية، وما طرأ على الهوية من تطوير.

وأشاد "آل نسيلة" برئيسة القسم النسائي أسماء الغامدي، ونائبتها خلود الغامدي، وبما يبذله الجميع من جهود وخدمات لأسر السجناء والمفرج عنهم، وتنفيذ المناسبات الوطنية والفعاليات المتنوعة للفرع.

وأشار إلى أن أهداف ورسالة اللجنة لها انعكاس ومردود إيجابي على المجتمع بشكل عام. مهيبًا برجال الأعمال بالمنطقة، والموسرين، ومحبي الخير، لدعم اللجنة للقيام بواجباتها، وتحقيق أهدافها حتى تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل بإيصال خدماتها للمستهدفين من البرامج كافة.