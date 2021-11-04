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غير المواطنين ويجب أن تكون خلال 72 ساعة وصادرة من المراكز المعتمدة

مجدداً.. "الطيران المدني" يُذكّر القادمين للمملكة بشهادة PCR قبل صعود الطائرة

جدّدت هيئة الطيران المدني تذكير المسافرين غير المواطنين القادمين إلى المملكة بالالتزام بتقديم فحص (PCR) قبل الصعود للطائرة المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

وأضافت الهيئة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بـ"تويتر": أن عينة فحص PCR يجب أن تكون خلال 72 ساعة قبل المغادرة للمملكة، وصادرة من المراكز المعتمدة في الدول القادمين منها.