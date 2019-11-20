الاتفاق: الكويكبي تواجد في عيادة النادي.. الطريس والسلولي يشاركان في التدريبات

رفع المدرب الوطني خالد العطوي من درجة استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، وذلك خلال التدريب الذي أُقيم اليوم الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية؛ تحضيرًا لمواجهة الاتحاد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ10 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وكان التدريب الصباحي قد أقيم في إحدى صالات الحديد، وذلك بهدف التقوية، فيما اشتملت الحصة المسائية على تدريبات لياقية، ومن ثَم تركزت على الجانب الفني من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين؛ حيث طبقوا عددًا من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة جادّة على ثلث الملعب.



وشهد التدريب انتظام الثنائي الدولي: فواز الطريس، وسعد السلولي، بعد فراغهما من المشاركة مع المنتخب السعودي الأولمبي في معسكر الإمارات؛ حيث خضع السلولي لتدريب استرجاعي؛ كونه شارك في مباراة منتخبنا يوم أمس.



ومن جهة ثانية تواجد اللاعب محمد الكويكبي في عيادة نادي الاتفاق؛ لاستكمال برنامجه العلاجي إثر الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب السعودي الأول لمواجهة منتخب الباراجواي الودية، والتي على إثرها استُبعد من تشكيلة الأخضر.



ومن المقرر إقامة الفريق الاتفاقي لتدريب مغلق يوم غدٍ الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.