ينبع تستقبل "مدرسة الإمام النووي".. الأولى في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي

استقبلت محافظة ينبع مساء اليوم وفد مدرسة الإمام النووي بقيادة أحمد عسيري الفائزة بالمركز الأول في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة من بين 67 ألف مدرسة من مدارس الوطن العربي، وذلك لدى وصول الوفد إلى مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع.

وكان في استقبال قائد المدرسة ومرافقيه، وفد من التعليم يتقدمهم مدير الإشراف التربوي معوض بن مطيران الذبياني، ومدير القيادة المدرسية حامد النزاوي، ومنسق لجنة تحدي القراءة بينبع سلمان عيد الحبيشي، وعدد من المشرفين التربويين الذين استقبلوهم بباقات الورد والهدايا، بحضور عدد من مسؤولي المطار وعدد من المواطنين.

ووصل الوفد إلى ينبع قادماً من دبي بعد أن مثل المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي، وحققت فيها المدرسة المركز الأول في المسابقة، كإنجاز يضاف إلى إنجازات التميز المتتابعة التي تسجل باسم المملكة، فيما تم تكريمها من راعي الحفل، وصاحب فكرة المشروع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي.

وكان مدير التعليم بمحافظة ينبع، الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي تلقى اليوم تهاني وتبريكات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بعد فوز المدرسة بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي والتي اختتمت فعاليتها أمس في دبي، وتسلم مدير المدرسة درع الجائزة من راعي الحفل نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي.