"الصحة": تسجيل 3045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 424 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 565482 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 424 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 543553 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8886 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 109 حالة.