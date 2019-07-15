"هنت" يحدد الفترة المتبقية على إنتاج إيران قنبلة نووية

طالب بإنقاذ "الاتفاق"

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم (الاثنين): "لا يزال أمام إيران عام على الأقل لإنتاج قنبلة نووية".



وطالب الوزير البريطاني في حديث للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بإنقاذ الاتفاق النووي، معتبرًا وفقاً لـ"رويترز" أن "هناك فرصة ضئيلة لإبقاء الاتفاق على قيد الحياة".



وسيسعى اجتماع بروكسل إلى إيجاد سبيل لإقناع إيران والولايات المتحدة بتخفيف التوترات وبدء حوار وسط مخاوف من أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بات على وشك الانهيار.



وتفاقمت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أصابت اقتصادها بالشلل.