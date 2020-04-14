"سناب الحرس" يبث مشاهد لالتزام سكان حي النكاسة بمكة بمنع التجول

حركت قواتها بالقطاع الغربي لمساندة الجهات الأمنية في تطبيق القرار

بثّ سناب وزارة الحرس الوطني مشاهد من حي النكاسة والأحياء الأخرى المجاورة، بمكة المكرمة، حيث أظهرت الالتزام التام من قِبل السكان للتعليمات الرامية إلى سلامتهم.

وتفصيلاً، كانت وزارة الحرس الوطني، قد أعلنت أن قواتها بالقطاع الغربي تحركت إلى مكة المكرمة؛ وذلك لمساندة الجهات الأمنية في تطبيق قرار منع التجول.

وزارة الحرس الوطني منع التجول فيروس كورونا الجديد

75

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 10:15 PM

حركت قواتها بالقطاع الغربي لمساندة الجهات الأمنية في تطبيق القرار

"سناب الحرس" يبث مشاهد لالتزام سكان حي النكاسة بمكة بمنع التجول

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

11 41,085

بثّ سناب وزارة الحرس الوطني مشاهد من حي النكاسة والأحياء الأخرى المجاورة، بمكة المكرمة، حيث أظهرت الالتزام التام من قِبل السكان للتعليمات الرامية إلى سلامتهم.

وتفصيلاً، كانت وزارة الحرس الوطني، قد أعلنت أن قواتها بالقطاع الغربي تحركت إلى مكة المكرمة؛ وذلك لمساندة الجهات الأمنية في تطبيق قرار منع التجول.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الحرس الوطني منع التجول فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020