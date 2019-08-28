شاهد.. "تركي بن محمد" لـ"أمير الكويت": القيادة السعودية سعيدة بسلامتكم

أكد الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت؛ أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ سعيدان برؤيتهم له بصحة جيّدة وتجاوزه للعارض الصحي.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في قصر بيان اليوم، بحضور الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الذي نقل لأمير دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئتهما له بعد تجاوزه للعارض الصحي.

وحمّل أمير دولة الكويت شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ على تهنئتهما بسلامته؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على المملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.