





2

قالوا إنهم يعانون حالياً في البحث عن مواقع مرخصة للذبح

أهالي "الشقيق" يناشدون المسؤولين بتجهيز وفتح "مسلخ البلدية"

ناشد أهالي مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان، الجهات المسؤولة، بتجهيز وفتح المسلخ التابع للبلدية؛ نظراً لمعاناتهم الحالية في بحثهم عن مواقع مرخصة للذبح.



وقال الأهالي إن المسلخ من الضروريات للمركز، وعدم وجوده حالياً سبب لهم معاناة مع البحث عن مسلخ مناسب في محافظات أو مواقع أخرى.