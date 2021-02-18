أهالي "الشقيق" يناشدون المسؤولين بتجهيز وفتح "مسلخ البلدية"

قالوا إنهم يعانون حالياً في البحث عن مواقع مرخصة للذبح

ناشد أهالي مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان، الجهات المسؤولة، بتجهيز وفتح المسلخ التابع للبلدية؛ نظراً لمعاناتهم الحالية في بحثهم عن مواقع مرخصة للذبح.

وقال الأهالي إن المسلخ من الضروريات للمركز، وعدم وجوده حالياً سبب لهم معاناة مع البحث عن مسلخ مناسب في محافظات أو مواقع أخرى.

جازان مركز الشقيق محافظة الدرب مسلخ البلدية أمانة جازان الشقيق الدرب منطقة جازان

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18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442 11:39 PM

قالوا إنهم يعانون حالياً في البحث عن مواقع مرخصة للذبح

أهالي "الشقيق" يناشدون المسؤولين بتجهيز وفتح "مسلخ البلدية"

محمد المواسي

جازان

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ناشد أهالي مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان، الجهات المسؤولة، بتجهيز وفتح المسلخ التابع للبلدية؛ نظراً لمعاناتهم الحالية في بحثهم عن مواقع مرخصة للذبح.

وقال الأهالي إن المسلخ من الضروريات للمركز، وعدم وجوده حالياً سبب لهم معاناة مع البحث عن مسلخ مناسب في محافظات أو مواقع أخرى.

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