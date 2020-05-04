الكويت تسجل 295 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

حالتا وفاة ترفعان إجمالي الضحايا إلى 40 شخصاً

سجلت الكويت، اليوم، 295 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 5278 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: تم تسجيل حالتي وفاة؛ إثر إصابتهما بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 40 حالة، والوفيات من الجنسية الكويتية المرتبطة بالسفر للخارج.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 171 حالة ليصبح مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بالمرض في البلاد 1947 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 04:25 PM

حالتا وفاة ترفعان إجمالي الضحايا إلى 40 شخصاً

الكويت تسجل 295 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت الكويت، اليوم، 295 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 5278 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: تم تسجيل حالتي وفاة؛ إثر إصابتهما بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 40 حالة، والوفيات من الجنسية الكويتية المرتبطة بالسفر للخارج.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 171 حالة ليصبح مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بالمرض في البلاد 1947 حالات.

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فيروس كورونا الجديد

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