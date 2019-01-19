رئيس القطاع الديني بمصر: السعودية خادمة الإسلام.. قيادة رشيدة وشعب نبيل

نوه بمشاركة "آل الشيخ" والوفد المرافق بمؤتمر الأوقاف "بناء الشخصية الوطنية"

ثمن رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية جابر طايع يوسف، الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين، معرباً عن مكانة وثقل المملكة قيادة رشيدة وشعباً نبيلاً في خدمة بيوت الله تعالى، والدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة.

جاء ذلك عقب استقباله وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائبه الدكتور يوسف بن سعيد، والوفد المرافق لهما، لدى وصولهما إلى مطار القاهرة الدولي؛ للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية، تحت عنوان: "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها".

ورحب "يوسف" بالوزير "آل الشيخ" والوفد المرافق له، معرباً عن شكره وتقديره للمشاركة الرفيعة الغالية للمملكة في مصر قيادة وشعباً، وقال: "مشاركة المملكة العربية السعودية بهذا الوفد رفيع المستوى يعطي زخمًا كبيرا وأهمية بالغة للمؤتمر، لافتاً إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة أكثر من 130 شخصية عالمية بينهم 13 وزيراً للشؤون الدينية، ينتمون لسبعين دولة.

وأضاف: "مشاركة السعودية لها مكانة خاصة في قلوب المصريين؛ لمتانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين، ونحن نثمن الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في تجديد الخطاب الديني"، مشيراً إلى أن كلمة وزير الشؤون الإسلامية في الجلسة الافتتاحية سيكون لها بفضل الله بالغ الأثر في شعوب العالم الإسلامي.

وسأل "يوسف" -في ختام تصريحه- الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وأن يديم عليها أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين.