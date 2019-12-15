"الماطرة" و"الباردة" في توقعات المسند .. الأولى تتوسّع وهذا موعد الأخرى

"الأرصاد" كانت قد توقعت أمطاراً رعدية مصحوبة برياح نشطة بمناطق عدة

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ توسع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق المملكة إلى الرياض والشرقية والشمالية ومكة المكرّمة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تتوسّع الحالة المطرية اليوم؛ لتشمل أجزاءً من مناطق: #الشرقية و #الرياض و #الحدود_الشمالية وربما أجزاءً من منطقة #مكة المكرّمة، وهناك كتلة هوائية باردة وعابرة، يبدأ تأثيرها من منتصف الأسبوع؛ قد تكون ذروتها نهايته.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي الشرقية والرياض، وأجزاءٍ من مناطق: القصيم، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.