سفير السعودية بجيبوتي يكشف عن توزيع جامع الملك سلمان 500 سلة غذائية

ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدِّمها المملكة ممثلة بالسفارة

كشف السفير عبد العزيز المطر، سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية جيبوتي، لـ"سبق" عن عدد السلال الغذائية الرمضانية التي وزَّعتها السفارة على الأشقاء بجيبوتي. ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها السعودية ممثلة بالسفارة، منها مشروع توزيع وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك.

وتفصيلاً، أكد المطر أن عدد السلال بلغ 500 سلة غذائية، وُزِّعت من جامع الملك سلمان بالعاصمة جيبوتي، الذي دُشِّن في عام ١٤١١. كما وزَّعت السفارة 500 سلة غذائية بمحافظة "تاجاوره"، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الصحية والطبية لأخذ الاحتياط من انتقال وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19).