"سكني" يُسلم 17059 أرضاً مجانية لمستفيديه خلال سبتمبر

تنفيذ الإجراءات كافة إلكترونياً بدءاً من التقديم حتى توقيع العقد

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممّن تمّ التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث شهد شهر سبتمبر الماضي تسليم 17059 قطعة أرض توزعت بمختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيداً لبدء بنائها.

وأسهمت في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية كافة إلكترونياً بدءاً من التقديم حتى توقيع العقد.

وقال "سكني": التسليم شمل 2738 أرضاً للمواطنين المستحقين في منطقة مكة المكرّمة، إضافةً إلى 2208 أراضٍ في منطقة المدينة المنوّرة، و1116 مواطناً تم تسليمه في منطقة الرياض، و922 مواطناً تسلّم أرضه المجانية في المنطقة الشرقية، وفي منطقة عسير تم تسليم 1858 أرضاً.

وأضاف: تسلم 4237 مواطناً أراضي مجانية في منطقة جازان، كذلك تسلم 1828 مواطناً في منطقة القصيم أراضي مجانية، و748 مواطناً في حائل، و4 مواطنين في منطقة تبوك، كما سلم البرنامج 585 أرضاً سكنية في منطقة نجران، أما منطقة الباحة فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 383 أرضاً، و291 أرضاً في منطقة الحدود الشمالية، و141 أرضاً في منطقة الجوف.

وأردف البرنامج: هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة.

وتابع: إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات تراوح بين 450 م2 و527 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم، كما أكّد مواصلة التسليم في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية https://sakani.housing.sa/plans-map.

وبيّن "سكني"، أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعد أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص تملك "فيلا" ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافةً إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمَن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" قد أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيدٍ من الخدمات الإلكترونية لهم.

يُذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج "سكني 2019" تشمل 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف قطعة أرض مجانية و50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافةً إلى 100 ألف قرض مدعوم لمستفيدي صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.