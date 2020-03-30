المكسيك: 145 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات وصل 993 والوفيات 20 حالة

قالت وزارة الصحة في المكسيك، أمس الأحد، إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب أربع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 993، بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة.

فيروس كورونا الجديد المكسيك

2

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 08:45 AM

إجمالي الإصابات وصل 993 والوفيات 20 حالة

المكسيك: 145 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 788

قالت وزارة الصحة في المكسيك، أمس الأحد، إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب أربع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 993، بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد المكسيك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020