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شرطة العاصمة: لم يتم العثور على مواد خطرة بعد التحقيق

واشنطن.. إخلاء 6 مدارس بعد تلقيها تهديدات بتفجير قنابل

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أخْلَت الشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ست مدارس، عَقِبَ تَلَقيها تهديدات بتفجير قنابل.

وذكرت شرطة العاصمة أنها استجابت لتهديدات "متعددة" بوجود قنابل في المنطقة؛ بما فيها مدارس عامة؛ حسب ما أفادت به مجلة "فوربس".

وقالت الشرطة إنه تم إخلاء تلك المدارس دون العثور على مواد خطرة بعد التحقيق.