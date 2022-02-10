واشنطن.. إخلاء 6 مدارس بعد تلقيها تهديدات بتفجير قنابل

شرطة العاصمة: لم يتم العثور على مواد خطرة بعد التحقيق

أخْلَت الشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ست مدارس، عَقِبَ تَلَقيها تهديدات بتفجير قنابل.

وذكرت شرطة العاصمة أنها استجابت لتهديدات "متعددة" بوجود قنابل في المنطقة؛ بما فيها مدارس عامة؛ حسب ما أفادت به مجلة "فوربس".

وقالت الشرطة إنه تم إخلاء تلك المدارس دون العثور على مواد خطرة بعد التحقيق.

واشنطن أمريكا الشرطة الأمريكية

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10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 08:58 AM

شرطة العاصمة: لم يتم العثور على مواد خطرة بعد التحقيق

واشنطن.. إخلاء 6 مدارس بعد تلقيها تهديدات بتفجير قنابل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أخْلَت الشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ست مدارس، عَقِبَ تَلَقيها تهديدات بتفجير قنابل.

وذكرت شرطة العاصمة أنها استجابت لتهديدات "متعددة" بوجود قنابل في المنطقة؛ بما فيها مدارس عامة؛ حسب ما أفادت به مجلة "فوربس".

وقالت الشرطة إنه تم إخلاء تلك المدارس دون العثور على مواد خطرة بعد التحقيق.

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