يحدث الآن.. أول فوج من المعتمرين يستعد لأداء العمرة

نشرت وزارة الحج والعمرة قبل قليل صورًا لعدد من المعتمرين الذين يمثلون الدفعة الأولى استعدادًا لأداء مناسك العمرة بعد تعليقها في شهر رجب من العام الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وأظهرت الصور الفوج الأول من المعتمرين وهم يطابقون تصريح العمرة على تطبيق "اعتمرنا" استعدادًا للدخول إلى الحرم المكي مع بداية العمرة بعد قليل.

وزارة الحج والعمرة

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03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442 11:42 PM

يحدث الآن.. أول فوج من المعتمرين يستعد لأداء العمرة

عبدالرزاق البجالي

الرياض

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نشرت وزارة الحج والعمرة قبل قليل صورًا لعدد من المعتمرين الذين يمثلون الدفعة الأولى استعدادًا لأداء مناسك العمرة بعد تعليقها في شهر رجب من العام الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وأظهرت الصور الفوج الأول من المعتمرين وهم يطابقون تصريح العمرة على تطبيق "اعتمرنا" استعدادًا للدخول إلى الحرم المكي مع بداية العمرة بعد قليل.

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