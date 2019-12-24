شاهد بالفيديو.. هذه فعاليات شتاء طنطورة القادمة.. تعرّف عليها

أربعة محاور أساسية

أكدت مسؤولة مهرجان شتاء طنطورة أنه ستقام العديد من الفعاليات المتنوعة في مجالات الثقافة والحضارة والتاريخ، وأضافت أن شتاء طنطورة يستمد من التقاليد العريقة والملهمة لمحافظة العلا التاريخية

ولفتت إلى بدء الفعاليات من تاريخ 22 ربيع الثاني 1441هـ وحتى 12 رجب 1441هـ ويخاطب المهرجان عشاق الفنون والثقافة، حيث توجد مجموعة من العروض والفعاليات والتجارب الثقافية والفنية والتراثية الغنية ضمن أجواء "محافظة العلا" التاريخية والتي تحتضن مدائن صالح، وهو أول المواقع المسجلة في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في المملكة العربية السعودية.

وقالت إن الموسم هذا العام يضم مشاركة فنانين عالميين وعرب وسيشتمل على عرض مسرحي مستلهم من أمجاد وتاريخ العلا تقدمها فرقة كراكلا العالمية بعنوان "جميل بثينة"، كما ستتضمن الفعاليات مجموعة غنية من الأنشطة المخصصة لمحبي الفن والثقافة، بالإضافة لهواة المغامرات وعشاق التاريخ والرياضة، بما فيها مهرجان المناطيد وفعالية "رحلات الطائرات الكلاسيكية"

ويحتضن الموسم أيضًا فعاليات جاذبة أخرى كالأسواق التراثية جنبًا إلى جنب مع المناطق المخصصة للعلامات التجارية العالمية الراقية، ويمكن للزوار القيام بجولات ضمن المواقع التاريخية العريقة، والتي تمتد جذورها إلى حوالي 2000 عام والاستمتاع بتجربة فريدة تنقل الزائر برحلة عبر الزمن بواسطة تكنولوجيا الواقع الافتراضي، جاء ذلك في اللقاء التلفزيوني لمسؤولة المهرجان وقناة الإخبارية السعودية.

يذكر أن فعاليات هذا العام من "شتاء طنطورة" تقام تحت شعار "رحلة عبر الزمن في موقع تاريخي خالد" وفقاً لأربعة محاور للفعاليات إعادة تجسيد التراث، واحة الثقافة، المغامرة والاكتشاف، الملاذ.