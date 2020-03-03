لماذا يستقبل ريال مدريد فريقًا صينيًّا من "بؤرة كورونا"؟

بعد متابعة كلاسيكو الأرض

استضاف نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الاثنين، فريق ووهان زال الصيني على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، وهو فريق من المدينة التي تُعد بؤرة فيروس كورونا.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، كان الفريق الصيني يتابع الأخير لكلاسيكو الأرض الذي حسمه الفريق الملكي بثنائية نظيفة مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، أن إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في النادي الملكي، استقبل لاعبي فريق ووهان الصيني وطاقمه الفني، الذي تابع قمة الكلاسيكو التي احتضنها معقل الميرنجي.

ويجري فريق ووهان الصيني معسكرًا تدريبيًّا في إسبانيا منذ شهر يناير الماضي، وأصبح غير قادر على العودة إلى مدينته (بؤرة كورونا) في الوقت الحالي؛ بسبب الحجر المفروض عليها لاحتواء العدوى.

حيث أدى الفيروس إلى وفاة 2946 شخصًا وإصابة أكثر من 80 ألفًا حتى نهاية أمس؛ بحسب ما أعلنته اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء.