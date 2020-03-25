لا تسامح.. لا تهاون.. "منع التجوُّل".. دولة تقرِّر ومواطن يلتزم.. والسجن ينتظر مَنْ يخالف

النيابة العامة تتوعد بعقوبات رادعة وغرامة مليونية.. خط دفاع أخير.. وحزم من الدقيقة الأولى

بعقوبات رادعة لا تهاون فيها، سيلقى كل مخالفي قرار منع التجول جزاءهم بالسجن والغرامة، فالمملكة لا تتسامح في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الموصى بها لمواجهة فيروس كورونا الجديد؛ لإيمانها بأن هذه الإجراءات هي السبيل الوحيد للحد من انتشار الفيروس، وسرعة القضاء عليه.



وحذرت النيابة العامة من ‏إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية. وأكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، أن ذلك يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال. وأوضحت أن العقوبة ستطبق على المخالفين دون أن تطال المُساءلة المُبلغين.



21 يوماً

وعندما وجهت حكومة خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول لمدة 21 يوماً، كانت تدرك تماماً أن هذا الإجراء مهم وعاجل ولا مناص منه، لتتويج تلك الإجراءات التي تهدف -مجتمعة- إلى المحافظة على صحة المواطن والمقيم. وشددت في الوقت نفسه، أنها لن تتهاون مع من يخالفون هذا القرار مطلقاً وفق الأنظمة المعمول بها، في الوقتع نفسه أكدت النيابة العامة أنها ستراقب أي مخالفات.



صرامة تطبيق قرار حظر التجول، بدأت من الدقيقة الأولى من الساعة السابعة مساء أول أيام الحظر أمس الأول (الاثنين)، حيث انتشرت قوات الأمن على الطرق الرئيسية والفرعية، للتأكد من التزام الجميع بالقرار. وأظهر أفراد المجتمع تجاوباً كبيراً مع القرار، بحسب مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي الذي أشاد بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم في الالتزام بمنع التجمعات التي تعد سبباً مباشراً لنشر الفيروس.



قرار منع التجول

ووسط التجاوب الكبير مع قرار منع التجول، كانت قوات الأمن بالمرصاد، لأي محاولات لمتحدّي القرار ذاته، ومن هؤلاء مواطن بمنطقة الجوف، نشر فيديو له بصحبة مرافقه، وهو يتباهى بأنه يقود سيارته في شارع الأربعين وقت المنع.

وبعد وقت وجيز من نشر الفيديو في مواقع التواصل، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم يزيد الحمود، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو، فقد أسفرت عمليات التحري من قبل الشرطة عن تحديد هويته، وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر، وكذلك مرفقه، مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهما، وجرى إكمال الإجراءات النظامية بحقهما.



المصلحة العامة

وفي وقت متزامن من هذا، أوقفت شرطة منطقة حائل امرأة، ظهرت في مقطع فيديو مصور تحرض فيه على مخالفة قرار منع التجول، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى لمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به؛ والقبض على المعنية فيه واستكمال الموجب النظامية بحقها.



وفي الرياض أيضاً، أعلنت الشرطة هناك أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تجول أشخاص أثناء فترة المنع، والاستهزاء بدور رجال الأمن، وتصوير الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجول في أحد الطرق العامة بالرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم (مواطنون وزائر من جنسية عربية) جميعهم بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.